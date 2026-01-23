El Banco Central ya acumuló casi USD 1.000 millones por compras en lo que va de enero

En el cierre de la semana, el Banco Central avanzó con más compras de divisas: fueron USD 75 millones este viernes.

De esta forma, ya compró USD 978 millones en lo que va de enero, y cumplió los objetivos planteados ante el FMI, que elogió a la Argentina en el marco del Foro Económico de Davos.

Las reservas superaron largamente los USD 45.000 millones y llegaron a USD 45.561 millones.

Se trata del nivel más alto desde 2021 y con una ventaja agregada: la cotización de la divisa retrocede.

El tipo de cambio minorista retrocedió a $1.455 contabilizando lo que va del mes, lo que representó un descenso del 2%, a pesar de que este viernes el billete verde subió.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, estimó ante inversore que las empresas todavía podría colocar deuda por unos USD 6.500 millones, lo que permitirá engrosar aún más las reservas.

Analistas aguardan que el BCRA siga comprando dólares en las próximas semanas.

Y destacan que la acumulación de reservas es una señal contundente de solvencia.

Empresas como YPF, Scania, Telecom y Macro protagonizaron colocaciones de deuda que contribuyeron al plan oficial de acumulación de reservas.

A esto se suma que el riesgo país cayó a 527 puntos básicos, el nivel más bajo en siete años y medio.__IP__

Esto posiciona cada vez mejor a la Argentina para salir a buscar financiamiento en los mercados globales.