La Justicia española archivó la causa contra Julio Iglesias por agresión sexual

La Fiscalía de España resolvió dar por concluida la investigación que tenía en la mira a Julio Iglesias luego de las denuncias por abuso sexual que se conocieron en las últimas semanas, al considerar que no le corresponde intervenir en el caso.

El organismo judicial entendió que los episodios señalados no pueden ser analizados por los tribunales españoles, ya que los hechos denunciados habrían tenido lugar fuera del país, concretamente en República Dominicana y en Bahamas, donde el artista residía al momento de los supuestos abusos.

Según se informó oficialmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional dispuso este lunes el archivo de la denuncia presentada contra el cantante por presuntas agresiones sexuales y trata de personas. La causa había tomado impulso tras la acusación de dos mujeres que trabajaron como empleadas para Iglesias y que afirmaron haber sido víctimas de tocamientos, insultos y situaciones humillantes durante el año 2021, mientras cumplían tareas laborales a su servicio.

El ministerio público basó su decisión en la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles”, dado que los hechos relatados no ocurrieron en territorio español. En esa misma línea, remarcó que Iglesias, de 82 años, “ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses o actividad”, más allá de que sea propietario de inmuebles en suelo español, un dato que no modifica la imposibilidad legal de avanzar con la investigación.

En paralelo, el abogado defensor del cantante, José Antonio Choclán, había solicitado formalmente ser tenido por parte en el expediente y reclamó el cierre del proceso precisamente por “la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos”. Días atrás, la defensa también pidió acceso a una copia de la denuncia, un trámite que finalmente fue concedido en el marco de las actuaciones previas al archivo.

Si bien la investigación periodística de elDiario.es que sacó a la luz el caso fue publicada el 12 de enero, desde la Fiscalía señalaron que el expediente ya se encontraba bajo análisis desde los primeros días del mes, a partir de la información recopilada y los testimonios difundidos por distintos medios internacionales, entre ellos Univision.