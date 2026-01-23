La segunda delegación de bomberos cordobeses sale hacia Chubut

La segunda delegación de bomberos de la Provincia de Córdoba partirá este viernes 23 de enero en horas de la tarde con destino a Chubut, donde se lleva adelante una feroz lucha contra los incendios forestales.

Los voluntarios saldrán a las 19 horas desde la pista de atletismo Juan Turri de la ciudad de Alta Gracia y el viaje es coordinado por la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad.

El personal proviene del Plan Provincial de Manejo del Fuego, ETAC, la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba y la Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba.

En esta ocasión, viajarán en calidad de relevo del primer grupo de sesenta brigadistas que permanecieron dos días días en la Comarca Andina y que ya regresaron a nuestra provincia.