Las localidades cordobesas con los primeros casos de dengue y chikungunya

El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de dengue y el primer caso de chikungunya en la Provincia de Córdoba. En ambos casos, se registraron antecedentes de viaje y las personas afectadas evolucionan de manera favorable.

Ninguno de los pacientes requirió internación y ambos fueron atendidos de forma ambulatoria.

En simultáneo, se llevaron adelante acciones de bloqueo de foco junto a los municipios donde se detectaron los casos.

El primer caso de dengue de la temporada 2026 corresponde a un hombre de 50 años, oriundo de la localidad de Río Tercero, quien había viajado a México y no contaba con el esquema de vacunación. En tanto, hubo un caso de chikungunya correspondiente a una mujer de 47 años, vecina de Monte Cristo, que había viajado a Cuba.

Además, un segundo caso de chikungunya se registró en la ciudad de Córdoba capital y se encuentra en estudio.

Se remarcó la importancia de sostener las medidas de prevención en esta época de altas temperaturas y mayor humedad, cuando aumenta la proliferación del mosquito.