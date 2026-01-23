Lucha por su vida el hombre herido en una riña en el sur de Punilla

En las últimas horas, un hombre de 48 años fue internado en el Hospital Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz tras haberse visto en una salvaje pelea en Mayú Sumaj. Se enfrentó con otro sujeto de 28 años en la Avenida Las Moras, resultó gravemente herido y se encuentra en terapia intensiva.

Los involucrados serían oriundos de la localidad de Malagueño, se conocían previamente y habrían mantenido un altercado días atrás. En el momento en que se produjo la pelea, el agresor habría intentado robar y dañado el auto de la víctima, según las fuentes consultadas por EL DIARIO.

Lo cierto es que por estas horas, la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla se encuentra trabajando para tratar de dilucidar qué originó el enfrentamiento y la dinámica del mismo