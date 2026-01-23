Menem se reunió con el embajador de Estados Unidos

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió hoy con el embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, en un encuentro que sirvió para “profundizar la relación bilateral”.

“Me reuní con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, para fortalecer la cooperación y profundizar nuestra relación bilateral”, destacó el riojano, según pudo observar la Agencia Noticias Argentinas.

Me reuní con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, para fortalecer la cooperación y profundizar nuestra relación bilateral. Como dijo el Presidente Javier Milei, la unión y el diálogo con aliados estratégicos son clave para consolidar oportunidades para una Argentina… pic.twitter.com/X9A0d1dMx7 — Martin Menem (@MenemMartin) January 23, 2026

“Como dijo el Presidente Javier Milei, la unión y el diálogo con aliados estratégicos son clave para consolidar oportunidades para una Argentina abierta, libre y conectada con el mundo”, concluyó el diputado nacional de La Libertad Avanza.

Esta reunión de primer nivel se produce en el marco de la política de alineamiento del Gobierno libertario con la administración norteamericana de Donald Trump y sus intereses geopolíticos en la región y el mundo.