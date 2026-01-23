Tinoco y Colonia Caroya quedarán unidas por asfalto

El gobernador Martín Llaryora visitó este viernes por la tarde la localidad de Tinoco, en el departamento Colón, donde firmó el contrato para dar inicio a la pavimentación del Camino Rural S-433, una obra que permitirá unir por asfalto a Tinoco y Colonia Caroya y potenciar el desarrollo productivo de toda la región.

El proyecto contempla la pavimentación de 10,1 kilómetros entre Tinoco y la Ruta Provincial A-174. Una vez finalizados los trabajos, ambas localidades quedarán conectadas de manera directa, mejorando la circulación de vecinos, transportistas y productores agropecuarios y ganaderos.

Durante el acto, el mandatario también rubricó el acta de inicio de obra del nuevo sistema de provisión de agua potable de Tinoco, en el marco del Plan de Igualdad Territorial, al que definió como “un programa de extrema justicia”.

“Hoy es un día histórico para Tinoco: llegó el agua y empezó el camino”, expresó Llaryora, y remarcó que la obra vial permitirá conformar “uno de los entramados productivos más importantes del interior del país”.

En ese sentido, subrayó la importancia de la infraestructura como base del desarrollo y la inversión. “Un lugar donde no se puede llegar es un lugar donde es difícil invertir. Cuando hay camino, infraestructura y condiciones, vienen las inversiones. Esta no es solo una obra para hoy, es una obra pensada para el futuro”, afirmó.

La pavimentación incluye además la construcción de una rotonda en la intersección con la Ruta A-174, un puente de hormigón armado de 36 metros sobre el río Carnero, el ensanche del camino a 60 metros y la rectificación de curvas. La inversión provincial supera los 12.500 millones de pesos.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, destacó que el trazado mejorará la conectividad y la seguridad vial, mientras que la intendenta de Tinoco, Dalma Bustos, señaló que se trata de obras largamente esperadas que impactarán de manera directa en la calidad de vida de la comunidad.