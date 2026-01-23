“Tomé la decisión de abrirla ya”: Llaryora puso en marcha la Circunvalación

El gobernador Martín Llaryora calificó como “histórica” la habilitación del primer tramo de la Circunvalación de Río Cuarto, una obra clave para la infraestructura vial del interior provincial. A través de sus redes sociales, señaló que tomó la decisión de poner en funcionamiento de manera inmediata esta primera etapa de una de las obras viales más importantes que se ejecutan actualmente en el país.

El tramo habilitado, de dos kilómetros de extensión, se desarrolla entre la Ruta Nacional 8 y calle Molina, y ya es utilizado a diario por vecinos, transportistas, productores rurales y turistas, con mejoras concretas en accesibilidad, circulación y seguridad vial.

La apertura se dio tras la reciente inauguración de la Autovía Río Cuarto – Santa Catalina Holmberg, lo que permitió integrar este nuevo sector con la duplicación de calzada de la Ruta A-005, generando una mejora inmediata en la circulación y en los accesos a la capital alterna de la provincia.

En ese marco, Llaryora destacó el ritmo de ejecución de la obra y su impacto regional. Señaló que los trabajos avanzan en seis frentes simultáneos sobre las rutas A-005 y 8, con la participación de más de 650 trabajadores directos e indirectos y 300 máquinas viales en funcionamiento.

El proyecto completo contempla una extensión total de 42 kilómetros, con perfil de autopista, y se perfila como un corredor estratégico para la industria, el comercio, el turismo y la producción agropecuaria de toda la región. Por este anillo vial circulan actualmente más de 15.000 vehículos diarios, de los cuales 5.000 son camiones.

La obra es ejecutada por el Gobierno de Córdoba a través de Vialidad Provincial y demanda una inversión superior a los 300 millones de dólares. En cuanto al avance de los distintos sectores, la duplicación de calzada, colectoras e intercambiador entre General Molina y La Rioja alcanza el 36,46%; la readecuación de la rotonda Wittouck llega al 38,51%; y la duplicación con viaducto entre Mariano López Cobos y La Rioja avanza al 11,73%.

Además, la duplicación y el nuevo puente Islas Malvinas hacia la Ruta 36 registran un 6,70% de avance. Sobre la Ruta Nacional 8, los trabajos entre Amadeo Sabattini y Circunvalación Este alcanzan el 3,42%, mientras que el tramo entre Circunvalación Este y el intercambiador con Ruta 36 llega al 4,51%.