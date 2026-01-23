Villa Pan de Azúcar suma una nueva rotonda en el cruce de las cinco esquinas

Este miércoles 21 por la noche, el intendente Raúl Cardinali encabezó la inauguración de la nueva rotonda con fuente construida por el municipio en el barrio Villa Pan de Azúcar, en un acceso estratégico de la ciudad.

El acto se realizó a las 20 horas en la intersección de avenida Juan B. Justo y avenida Belgrano, conocida como el cruce de las cinco esquinas, un sector de intenso tránsito vehicular. La obra fue ejecutada íntegramente con recursos municipales y se enmarca en un conjunto de intervenciones orientadas a ordenar la circulación, mejorar la seguridad vial y revalorizar el entorno urbano del barrio.

De la inauguración participaron funcionarios municipales y representantes del Centro Vecinal, en una convocatoria abierta que incluyó la presencia de medios de comunicación. Durante el encuentro, el jefe comunal brindó unas palabras y luego se realizó la habilitación formal de la rotonda.