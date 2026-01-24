Cam del Pueblo, el influencer que conquista las redes desde Carlos Paz

El influencer @Camdelpueblo cuenta con más de 145 mil seguidores en las redes sociales, se encuentra recorriendo y viviendo de cerca la experiencia de la temporada de verano en Villa Carlos Paz. Asegura que la ciudad marcó un antes y un después en su historia personal y disfruta la experiencia de los festivales, el cuarteto y las costumbres que caracterizan a los cordobeses.

A través de sus publicaciones, siempre acompañado de su perra Elsa, pinta un paisaje de las sierras para el mundo.

Cameron Hurly tiene 34 años, es nacido en Inglatera y su llegada a la Provincia de Córdoba fue, como él mismo lo define, por amor. La historia comenzó lejos de Argentina, en Key West, Florida (Estados Unidos), donde vivía en un motorhome, viajando y ganándose la vida como músico.

«Estaba viajando, tocando música, buscando conciertos y shows en restaurantes y bares. Vivía de la música, full time»; recuerda. En ese recorrido conoció a una joven cordobesa y juntos viajaron durante cinco o seis meses por la costa este de Estados Unidos. Cuando ella regresó a Argentina, mantuvieron una relación a distancia durante un año y medio, hasta que Cam decidió dar el gran paso. «Después de dos o tres viajes a Córdoba pensé: wow, este lugar es hermoso. Puedo ver un futuro acá, puedo ver una vida en Argentina. Me enamoré muy rápido de Córdoba y su gente»; confiesa en diálogo con EL DIARIO.

Durante los primeros tiempos, vivió en la región norte de Córdoba y luego en la ciudad, enfrentándose a un choque cultural muy fuerte. «Fue mucho más grande de lo que pensé, el idioma, la cultura, la forma de trabajar. En Estados Unidos vivía mi sueño como músico, había una economía muy buena para eso. Acá fue difícil el primer año, hasta aprender bien el idioma y encontrar mi propia comunidad»; revela el creador de contenidos.

Tras la ruptura con su pareja, Cam decidió quedarse en Argentina y eligió Carlos Paz como un espacio de sanación personal. «Salí de Córdoba Capital, alquilé un lugar por la temporada y me vine acá a sanar»; añade.

Luego viajó nuevamente a Estados Unidos para resolver cuestiones económicas y cumplir una misión personal y profunda, esparcir las cenizas de su padre en el oeste, el mismo lugar donde había conocido a su ex pareja. De regreso en Argentina, se instaló en Nueva Córdoba, guiado por una fuerte intuición. Allí ocurrió el punto de inflexión que daría inicio a su camino en redes sociales. El 2 de abril, Día de los Caídos en la Guerra de Malvinas, grabó un video improvisado junto al influencer BrendandelMundo. «Me presenté, dije que era inglés, que había elegido vivir en Argentina y que amaba a la gente de Córdoba entre otras cosas. Sabía que era un tema sensible»; recuerda. Sin embargo, el video se viralizó rápidamente, generando miles de vistas, comentarios y reacciones. Lejos de quedarse en la polémica, Cam decidió continuar desde otro lugar: «No quería hacer contenido polémico en un tema tan sensible. Tengo muchísimo más bueno para compartir». Así comenzó a mostrar su vida cotidiana, sus observaciones como extranjero, las costumbres argentinas y los distintos «mundos» que fue descubriendo en el país.