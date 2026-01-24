Carlos Paz: Un comercio abandonado se volvió un problema en pleno centro

Un antiguo comercio ubicado en la esquina de Alvear y Florida, en pleno centro de Villa Carlos Paz, se volvió un verdadero dolor de cabeza para los vecinos que viven en la zona y aseguran que se ha convertido en un «foco infeccioso».

Según lo que manifestaron a EL DIARIO, el lugar está completamente abandonado y se ha vuelto un criadero de alimañas.

Los vecinos que viven en las viviendas continuas aseguran que no pueden dejar sus puertas y ventanas abiertas porque las ratas ingresan a sus domicilios y que no se animaron a colocar veneno por miedo a intoxicar a las mascotas de la zona.

En ese lugar, funcionó durante años uno de los establecimientos gastronómicos más emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, cerró sus puertas y los actuales dueños, no avanzan con nuevas obras. El tiempo pasó y el lugar quedó abandonado.

A simple vista, pueden verse pilas de escombros y la falta de mantenimiento.

Los habitantes de la zona temen que también pueda volverse un refugio para gente en situación de calle, como ya ha pasado en otras oportunidades en otros espacios de la zona céntrica de la ciudad.