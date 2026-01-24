Córdoba envió más bomberos para combatir el fuego en Chubut

Córdoba volvió a enviar personal especializado a la Patagonia para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut. Esta vez, una delegación integrada por 26 bomberos voluntarios partió desde Alta Gracia con destino a la región cordillerana, donde continuará el trabajo en áreas de alta complejidad.

El contingente está conformado por integrantes del ETAC, del Plan Provincial de Manejo del Fuego y de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que se sumarán a las tareas en el Parque Nacional Los Alerces, una zona de topografía exigente y vegetación densa, lo que dificulta el control de los focos.

La delegación permanecerá en el lugar durante 10 días, en reemplazo de un primer grupo de 60 brigadistas cordobeses que ya trabajó intensamente en los incendios registrados en Epuyén, El Hoyo, El Maitén y Los Alerces. El relevo busca sostener el esfuerzo operativo y mantener presencia constante en los sectores más afectados.

El envío del nuevo contingente se concretó tras gestiones entre los gobiernos provinciales, en el marco del esquema de cooperación interprovincial para enfrentar emergencias de gran magnitud.