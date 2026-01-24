Inminente nueva operación a Bastian Jerez: le pondrán placas en su cabeza

Bastian Jeréz, el pequeño de ocho años que resultó gravemente herido tras un choque en la zona de La Frontera, en Pinamar, sigue internado en estado delicado en Mar del Plata. Ya lleva allí una semana y la noticia de último momento es que sería intervenido por séptima vez, ahora le colocarían placas en el cráneo. El dato se conoció a través de las redes sociales de su mamá pero aún no hay parte médico oficial sobre la nueva operación.

Los estudios médicos más recientes confirmaron que el menor presenta lesiones severas en el cerebro y en la columna cervical, así lo confirmó el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde permanece internado tras haber sido trasladado en helicóptero desde Pinamar.

El estado de salud de Bastian, internado en Mar del Plata

La situación clínica es de extrema delicadeza. Los profesionales decidieron mantener inmovilizada la zona cervical del paciente, quien continúa bajo asistencia respiratoria mecánica en la unidad de terapia intensiva. En las últimas horas, se le realizó una traqueotomía programada para asegurar una vía aérea estable, luego de que ayer fallara el intento de extubación.

Según explicaron los médicos, al intentar retirar el respirador durante la tarde del miércoles, se notó una "falta de respiración espontánea de probable origen neurológico", hipótesis que finalmente fue corroborada por las imágenes de alta complejidad obtenidas hoy. El pronóstico sigue siendo reservado y el niño continúa monitoreado estrictamente por los servicios de neurocirugía y neurología.

Parte médico: confirman que Bastian tiene lesiones cerebrales y cervicales severas

El ruego de la familia en redes

En medio de la angustia y la incertidumbre, Macarena utilizó su cuenta de Instagram para canalizar el apoyo de la gente. Minutos antes de conocerse la confirmación del daño neurológico irreversible, la mujer escribió unas palabras que movilizaron a la comunidad: “Seguimos pidiendo por Basti. En estos momentos le están realizando una resonancia, oremos por él, por su cabecita, por su columna, por todo su cuerpito".

El posteo cerraba con una frase llena de esperanza y dolor ante la adversidad: "Vamos hijo, sos muy fuerte. TE AMO". La comunidad de Pinamar y Mar del Plata sigue con atención la evolución del caso minuto a minuto.