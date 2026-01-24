Más de 4000 jinetes y 180 delegaciones darán la bienvenida al Festival de Cosquín

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín dará inicio a su 66ª edición este sábado 24 de enero con uno de sus rituales más emblemáticos: el Desfile Inaugural, una tradición que se remonta a los años 60 y que marca, desde el primer día, el pulso cultural de la ciudad.

Desde hace más de una década, el desfile se desarrolla en dos grandes momentos. Por la mañana, las calles se llenan de tradición criolla con el paso de las agrupaciones gauchas, mientras que por la tarde la escena es tomada por el desfile de delegaciones, con academias, ballets, espacios culturales y organizaciones sociales de todo el país.

Más de 4000 jinetes en el desfile criollo

Durante la mañana del sábado, entre las 10 y las 13, se realizará el desfile de agrupaciones gauchas, organizado en conjunto con la Agrupación Tradicionalista Cosquín, con el apoyo de la Federación Gaucha de la Provincia de Córdoba y comisiones regionales.

Este año participarán más de 4000 jinetes, bajo un reglamento que establece pautas claras, especialmente vinculadas al cuidado de los caballos. El recorrido incluirá un acto protocolar con la presencia de autoridades de la Comisión Municipal de Folklore.

Delegaciones, música y creatividad por la tarde

Desde las 18, será el turno del clásico desfile de delegaciones. Para esta edición se espera la participación de más de 180 delegaciones, integradas por academias de danzas, ballets, talleres, caporales, murgas e instituciones de la sociedad civil.

La temática elegida para este año es “Usos y Costumbres Argentinas”, que permitirá a cada delegación representar, de manera libre y creativa, tradiciones propias de su región o actividad.

Una de las presencias destacadas será la del Club del Charango Córdoba, coordinado por el músico jujeño radicado en Punilla Pachi Herrera, que reunirá a más de 200 charanguistas, junto a otros músicos invitados.

Cronograma del sábado 24

10 hs. Desfile de agrupaciones gauchas, con más de 4000 jinetes y acto protocolar.

18 hs. Desfile de las delegaciones “Usos y Costumbres Argentinas”.

21 hs. Apertura de puertas de la Plaza Próspero Molina.

22 hs. Apertura oficial de la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore, con la bendición del cura párroco Carlos Joaquín, el Himno Nacional Argentino y la presentación del Ballet de la Escuela Municipal de Folklore de Cosquín.

Escenarios callejeros y balnearios

Durante el verano 2026, Cosquín volverá a ofrecer un amplio circuito de Espectáculos Callejeros, con escenarios en plazas, balnearios y espacios públicos. Participarán más de 700 artistas, con un récord de más de 1600 inscriptos.

Los escenarios confirmados incluyen Alfredo Ábalos (Plaza San Martín), Eduardo Falú (Bialet Massé), Santiago Ayala “El Chúcaro”, Hernán Figueroa Reyes y Jorge Cafrune, además de los nuevos espacios Rubén Patagonia y Horacio Guarany.

En total, serán siete escenarios, con un promedio de 18 artistas por día en cada uno y la participación de ballets y talleres de danza.

Fogón Criollo y eventos especiales

El Fogón Criollo, ubicado en el Salón Monguillot frente a la Plaza Próspero Molina, ofrecerá peñas de entrada libre y gratuita, con gastronomía tradicional y presentaciones artísticas, en dos turnos: de 13 a 18 y de 21 hasta la madrugada.

También se destacan eventos especiales como la Peña del Múnich, en conjunto con Cadena 3, y actividades en los márgenes del río, con fechas a confirmar.

Cosquín para las infancias y una propuesta inclusiva

El festival renueva sus propuestas inclusivas con “Cosquín para las Infancias”, que se desarrollará en la previa de los espectáculos callejeros en Plaza San Martín, con coordinación de Sofy Arias.

Además, continúan los programas “Cosquín para los abuelos” y “Cosquín para Todos”, destinados a adultos mayores y personas con discapacidad. Ambas iniciativas se realizarán el miércoles 28 y jueves 29 de enero, fortaleciendo el perfil social y comunitario del festival.