Polémica: ¿Qué pasó con el Festival de Pan Casero de Mayú Sumaj?

Tras la suspensión de la segunda noche del Festival del Pan Casero de Mayú Sumaj, un fuerte reclamo vecinal apunta a la falta de transparencia de la gestión que lidera Fabián Flores. Aseguran que no se brindaron precisiones en torno a la decisión y advierten la decadencia de una celebración que supo ser un clásico del verano.

El evento estaba programado para los días 10 y 11 de enero, pero únicamente se vivió la primera jornada.

La segunda noche fue cancelada bajo el argumento de un presunto problema de infraestructura. Sin embargo, dicha explicación despertó dudas entre los vecinos, ya que ese mismo día, en el mismo predio y horario, se llevó adelante un paseo gastronómico con espectáculos musicales y utilizando las mismas instalaciones.

Todo esto alimentó la versión de que la suspensión se debía en realidad a la baja convocatoria de público.

El reconocido músico y vecino de la localidad ubicada en el sur de Punilla, Penke Pereyra, presentó un pedido de informes a la comuna solicitando precisiones sobre el gasto total del evento, el origen de los fondos, la existencia de contratos y si se utilizaron recursos provenientes de los contribuyentes. Hasta el momento, y pese al tiempo transcurrido, no hubo respuestas formales.

«El reclamo no es contra el festival ni contra el crecimiento del pueblo. Al contrario, celebramos que se realicen eventos. Lo único que pedimos es transparencia»; expresó el vecino, quien remarcó: «Conocer el destino de los fondos públicos es un derecho ciudadano. Si nos informan a los vecinos que no fue lo que esperaban se entiende. Hay mucho dinero y nadie sabe quién lo puso, si la comuna o un privado, no se sabe nada y menos si existen contratos»; argumentó.

De no obtener respuestas en los próximos días, Pereyra adelantó que se avanzará con un pronto despacho y no descarta recurrir a instancias legales. «El objetivo es evitar que el tema quede en el olvido y que, a futuro, las cuentas públicas sean claras para todos los vecinos de Mayú Sumaj»; completó.