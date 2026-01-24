Se viene una jornada calurosa en Carlos Paz con posibles tormentas

Este sábado, Carlos Paz amaneció con 26,8 °C y cielo mayormente nublado, con una sensación térmica de 27,5 °C. La humedad alcanza el 54 %, la presión atmosférica se ubica en 961,4 hPa y el viento sopla del sur a 6 km/h, con una visibilidad estimada en 10 kilómetros.

El sol salió a las 06:37 y se pondrá a las 20:23. Los datos corresponden a la Estación Meteorológica Córdoba Observatorio, ubicada a 29,4 kilómetros. Fuente: SHN.

Para el transcurso del día, el pronóstico indica una mañana parcialmente nublada, con una temperatura cercana a los 25 °C. Durante la tarde, se prevén tormentas aisladas, con una máxima de 34 °C y vientos del norte entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Por la noche, el cielo volvería a estar parcialmente nublado, con unos 29 °C.

El pronóstico extendido anticipa varios días de calor sostenido. Entre el domingo y el martes, las máximas se moverán entre los 34 y 35 grados, mientras que hacia el jueves y viernes se espera un leve alivio térmico.

Domingo: 22 / 35 °C

Lunes: 21 / 35 °C

Martes: 20 / 35 °C

Miércoles: 20 / 34 °C

Jueves: 20 / 31 °C

Viernes: 19 / 30 °C