Último parte médico oficial de Bastian: "Fijación cervical y traqueotomía"

El Ministerio de Salud emitió un nuevo comunicado sobre la salud de Bastian a través del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”. Allí informó que el paciente pediátrico que se encuentra internado desde el 15 de Enero en ese hospital fue nuevamente intervenido quirúrgicamente este sábado.

"En la sexta operación desde que ingresó al sistema de salud, se le realizó una fijación cervical y posteriormente una traqueostomia", precisó el comunicado y añade que: "El paciente se encuentra estable e internado en la unidad de terapia intensiva".

Inminente nueva operación a Bastian Jerez: le pondrán placas en su cabeza

Bastian Jeréz, el pequeño de ocho años que resultó gravemente herido tras un choque en la zona de La Frontera, en Pinamar, sigue internado en estado delicado en Mar del Plata. Ya lleva allí una semana y la noticia de último momento es que sería intervenido por séptima vez, ahora le colocarían placas en el cráneo. El dato se conoció a través de las redes sociales de su mamá pero aún no hay parte médico oficial sobre la nueva operación.

Los estudios médicos más recientes confirmaron que el menor presenta lesiones severas en el cerebro y en la columna cervical, así lo confirmó el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde permanece internado tras haber sido trasladado en helicóptero desde Pinamar.

El ruego de la familia en redes

En medio de la angustia y la incertidumbre, Macarena utilizó su cuenta de Instagram para canalizar el apoyo de la gente. Minutos antes de conocerse la confirmación del daño neurológico irreversible, la mujer escribió unas palabras que movilizaron a la comunidad: “Seguimos pidiendo por Basti. En estos momentos le están realizando una resonancia, oremos por él, por su cabecita, por su columna, por todo su cuerpito".

El posteo cerraba con una frase llena de esperanza y dolor ante la adversidad: "Vamos hijo, sos muy fuerte. TE AMO". La comunidad de Pinamar y Mar del Plata sigue con atención la evolución del caso minuto a minuto.