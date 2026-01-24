Veranizate 2026: Capilla del Monte ofrece un sábado a puro juego, deporte y humor

La temporada de verano 2026 continúa con una agenda cargada de propuestas en Capilla del Monte. Este sábado 24 de enero, el Municipio invita a vecinos y turistas a disfrutar de una nueva jornada del programa “Veranizate”, con actividades gratuitas que se desarrollarán durante la mañana, la tarde y la noche en distintos puntos de la localidad.

La programación comenzará por la mañana con una propuesta especialmente pensada para las infancias. Desde las 10:30, en la Sala Poeta Lugones, se realizará la Murga Alienígena para Niños, una actividad lúdica y creativa que forma parte del Festival Alienígena (FIA! 2026). A cargo de la profesora Cata Villegas, los chicos aprenderán a crear instrumentos y a disfrutar del ritmo de la murga en un espacio de juego y expresión artística. La participación es gratuita, con cupos limitados.

Por la tarde, el deporte y la recreación serán protagonistas en el Balneario Municipal Calabalumba, que luce su infraestructura renovada y piletas habilitadas para la temporada. Allí se desarrollará un Torneo de Beach Volley, con equipos que ya se encuentran inscribiéndose para competir en un entorno natural privilegiado. La iniciativa busca promover la actividad física, el disfrute del aire libre y la convivencia comunitaria.

El cierre de la jornada llegará por la noche con una propuesta para toda la familia. Desde las 22, en el tradicional punto de Las 5 Esquinas, en pleno centro de Capilla del Monte, se llevará a cabo el Festival del Humor, con la presentación gratuita de Doña Jovita, acompañada por los artistas Marcos Ontiveros y Cherca Prieto. Será una noche ideal para compartir risas y disfrutar del espectáculo al aire libre.

Desde el Municipio destacaron que estas actividades forman parte de una política cultural y turística que pone en valor el espacio público, la cultura accesible y el encuentro entre residentes y visitantes que eligen Capilla del Monte durante el verano.

Para conocer más detalles sobre esta y otras propuestas de la temporada, los interesados pueden acercarse a la Oficina de Turismo o consultar las redes sociales oficiales de la Municipalidad.