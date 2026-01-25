Avanzan los arreglos de calles de tierra en barrios de Carlos Paz

El Gobierno de la Ciudad continuó este fin de semana con tareas de mantenimiento y acondicionamiento de calles de tierra en distintos barrios de los distritos Sur y Oeste, en el marco de un plan sostenido de mejora urbana.

Los trabajos se desarrollaron de manera escalonada a lo largo de los últimos días. El viernes, las cuadrillas municipales intervinieron en los barrios Sol y Río, Miguel Muñoz B y Los Algarrobos, donde se realizaron tareas de limpieza y nivelación de calles.

El sábado, las labores continuaron durante la mañana en barrio Colinas, mientras que por la tarde se trasladaron a barrio Fantasio. En tanto, este domingo, los equipos recorrieron Altos de San Pedro y Villa del Río, completando un fin de semana de intervenciones continuas.

Desde el Municipio señalaron que estas acciones forman parte de un cronograma permanente que se ejecuta en distintos puntos de la ciudad, priorizando las zonas con mayor necesidad y dando respuesta a los reclamos de los vecinos.