Brendan del Mundo: De Estados Unidos a vivir en las sierras de Córdoba

El influencer estadounidense «Brendan del Mundo» recorre la Argentina mostrando experiencias, paisajes y reflexiones desde una mirada honesta y personal. Su vínculo con el país no fue planificado, sino que nació de una mezcla de intuición, pasión y un momento límite que lo llevó a replantearse la vida. Hoy se encuentra instalado en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde asegura que encontró un paisaje increíble y una ciudad que lo tiene enamorado.

Brendan nació en Florida, Estados Unidos, tiene 33 años, y su primer acercamiento con la Argentina fue inesperado. Ocurrió mientras era pequeño. «Siempre jugaba con el equipo argentino en el FIFA, en la Xbox, y no sé por qué, pero me encantaba Argentina. Más tarde, me fui a vivir a Playas del Carmen (México) donde conocí a muchos argentinos y quedé fascinado por su forma de hablar y de vivir. Les decía a mis amigos: algún día tengo que ir a Argentina»; contó.

Luego viajó a Colombia y finalmente se mudó a España, con la idea de quedarse a vivir allí. Sin embargo, algo cambió de manera abrupta. «En España tuve un problema de salud y me dijeron que podía ser grave. En ese momento pensé: si me voy a morir, tengo que conocer Argentina sí o sí antes»; relató con total sinceridad. Sin tener aún los resultados médicos, viajó a Buenos Aires y aunque la ciudad le gustó, algo no terminó de convencerlo. «Algo dentro mío me dijo: tenés que ir a Córdoba»; recordó.

Al llegar al centro cordobés, su primera impresión fue confusa y algo interno lo impulsó a quedarse. «Cada vez que intenté irme, siempre la vida me traía de nuevo a Córdoba. Intenté mudarme a Buenos Aires, intenté irme del país, pero siempre volvía acá»; aseguró el creador de contenidos, quien lleva tres años radicado en la provincia.

Brendan ya trabajaba en redes sociales antes de llegar a la Argentina, pero su vida cambió completamente en estas latitudes. «Siempre fui influencer en Estados Unidos. Hace tres años que me dedico de lleno a esto. Trabajo con empresas y otros creadores, pero es un hobby. Gasto tiempo, dinero y energía en lo que me hace feliz. No lo veo como un trabajo. Sigo mi intuición. Publico cuando siento que tengo algo real para compartir, cuando vivís tu propósito, todo fluye».

Actualmente vive en Córdoba Capital y en este tiempo, tuvo la oportunidad de recorrer otras localidades como Mina Clavero, La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Capilla del Monte y Ongamira. «Me encantan las sierras, todos los lugares. Córdoba tiene una forma de vivir en el presente que no puedo explicar con palabras»; reflexionó, en diálogo con EL DIARIO.

Recientemente, pasó por el Festival de Folclore de Cosquín para vivir de cerca la fiesta popular más grande de la Argentina y también exploró la oferta veraniega de Carlos Paz, con sus boliches, sus teatros y todo el color de la peatonal. Consultado por el impacto que el Valle de Punilla tuvo en él, sostuvo: «Quedé fascinado con el paisaje que tienen, con las sierras y el lago. También me gustó mucho la costanera de Carlos Paz y es una locura amanecer con estas vistas».

En lo cotidiano, ya adoptó varias costumbres argentinas: toma mate de vez en cuando, es fanático del fernet con coca, 70/30, disfruta del vino en los bailes y asegura entre risas que hace «mejor asado que muchos argentinos». Brendan por el Mundo sigue recorriendo la provincia y el país, compartiendo experiencias desde una mirada libre, sincera y conectada con el presente.