¿Cuáles fueron las ciudades más calurosas de Córdoba?

Un domingo con temperaturas agobiantes se registró hoy en las sierras de Córdoba y hubo localidades donde la máxima se ubicó por encima de los 42 grados. En la capital cordobesa, el termómetro trepó hasta los 33 grados, mientras que el récord lo tuvo una población del Valle de Traslasierra con una temperatura de 42º en horas de la tarde.

Fue una jornada sofocante en el interior provincial y los especialistas adelantaron que podrían registrarse lluvias durante la última semana de enero. En ese sentido, desde el Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba se anunció clima húmedo e inestable durante el lunes 26 de enero que podría afectar principalmente al sur y sudoeste provincial.

Se prevén el desarrollo de de tormentas con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo y actividad eléctrica. No obstante, no habrá grandes variaciones de temperatura y el alivio recién llegaría el próximo fin de semana.

La ciudad de Villa Dolores lideró el ranking con un registro de 42,3° mientras que el termómetro llegó a 42,2° en Los Zorros; 41,1º en Punta del Agua y 41º en Ordóñez.