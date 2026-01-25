Homenajes a José Luis Cabezas: los actos a 29 años de su crimen

Los actos a 29 años del crimen de José Luis Cabezas tienen lugar hoy para continuar con el recuerdo latente de la labor del reportero gráfico, quien el 25 de enero de 1997 fue asesinado a tiros por sicarios contratados por el megamillonario Alfredo Yabrán, a quien un año antes el periodista le sacó su primera foto, que fue tapa de la revista Noticias.

Este domingo familiares, amigos y colegas se reúnen en diversos puntos para conmemorar un nuevo aniversario del brutal asesinato, el cual plantó bandera sobre la libertad de expresión.

El primero de los homenajes, según informó Gladys Cabezas, hermana de la víctima, es a las 11 de la mañana, en el monolito ubicado frente a la Terminal de Micros de Pinamar, donde hay un acto, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Más tarde, a las 19.00, se hará una movilización en la cava de General Madariaga, en el kilómetro 385 de la Ruta 11, a unos cinco kilómetros hacia el interior. Allí es donde Cabezas fue hallado asesinado.