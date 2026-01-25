Llaryora abrió Cosquín y defendió el rol de los festivales populares

El gobernador Martín Llaryora participó anoche de la apertura del 66° Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país, acompañado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El encuentro marcó el inicio de una nueva edición del tradicional festival, que se desarrolla desde este 24 de enero hasta el 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina.

Durante una conferencia de prensa, Llaryora reafirmó el apoyo permanente del Gobierno de Córdoba a los festivales populares que se realizan en toda la provincia y a las celebraciones regionales que integran el calendario cultural. Señaló que estos eventos forman parte de la identidad cordobesa, fortalecen la cultura, impulsan el turismo y generan empleo en las comunidades.

“Los festivales son parte de nuestra tradición, de nuestra idiosincrasia, potencian el turismo y generan trabajo”, expresó el mandatario, al recordar además el respaldo del gobierno provincial en momentos en que el financiamiento a la cultura fue puesto en discusión a nivel nacional.

Llaryora también felicitó al intendente Raúl Cardinali y a la comisión organizadora por el desarrollo del festival y el intenso movimiento turístico registrado en la ciudad, que vuelve a ubicarse cerca de niveles récord. En ese marco, destacó la importancia de la Autovía Punilla como obra clave para facilitar el ingreso y egreso de miles de visitantes que llegan desde distintos puntos del país.

Por su parte, Pullaro agradeció el acompañamiento del gobierno cordobés y valoró el carácter federal del festival, resaltando la presencia de artistas santafesinos y el fuerte flujo de turistas de esa provincia que cada año acompañan el evento. En la misma línea, el intendente Cardinali subrayó el impacto del festival en la economía local y la articulación sostenida entre el sector público y privado a lo largo de sus 66 ediciones.

La edición 2026 presenta una programación que combina referentes históricos del folklore, nuevas generaciones y cruces musicales. A lo largo de las tradicionales nueve lunas pasarán por el escenario Atahualpa Yupanqui artistas como Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Raly Barrionuevo, entre otros, junto a propuestas especiales que amplían el diálogo con la música popular contemporánea.

La noche inaugural tuvo como protagonistas a Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Jorge Rojas y la delegación oficial de Santa Fe, dando inicio a una nueva edición del festival que vuelve a posicionar a Cosquín como epicentro del folklore argentino.