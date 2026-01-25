Multitudinaria caminata nocturna en homenaje al Cura Gaucho

Anoche, miles de vecinos y peregrinos participaron de la Primera Peregrinación Nocturna a Pie en homenaje al Cura Brochero, una caminata que se desarrolló sobre el tradicional Sendero del Cura Gaucho, en Villa Cura Brochero.

La actividad se realizó en el marco del 112° aniversario del fallecimiento de José Gabriel del Rosario Brochero y fue vivida con un fuerte clima de recogimiento, oración y esfuerzo físico, con fieles que avanzaron durante la noche con distintas intenciones personales y comunitarias.

El recorrido contó con un importante despliegue logístico y de seguridad, con participación de instituciones locales, personal municipal y equipos del santuario, que acompañaron a los peregrinos durante todo el trayecto.

La convocatoria reunió a caminantes de la localidad y de distintos puntos de la provincia, consolidando una manifestación de fe que quedó marcada como un hecho histórico para la comunidad.

