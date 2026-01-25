Música, juegos y encuentro en una nueva edición de CulturArte 2026

Villa Carlos Paz vivió este fin de semana una nueva edición de CulturArte 2026, el ciclo gratuito que recorre distintos espacios públicos de la ciudad con espectáculos pensados para toda la familia y públicos de todas las edades.

La apertura se realizó el viernes por la noche en los Jardines Municipales, con un show central de folklore a cargo de Cuti Carabajal y su familia. La jornada incluyó una clase abierta junto a profesores del Departamento de Arte en Movimiento, una presentación musical de un ensamble del CEM junto a la Orquesta Sinfónica Municipal y un cierre que puso en valor las raíces y la tradición argentina. En ese marco, el artista fue homenajeado por el intendente Esteban Avilés por su trayectoria y aporte al folklore nacional.

El sábado por la tarde fue el turno de CulturArte Kids, que se desarrolló en el Reloj Cucú con una gran participación de niños y familias. La propuesta ofreció circo, juegos y actividades lúdicas, generando un espacio de recreación especialmente pensado para los más pequeños.

Ese mismo día, CulturArte Joven tuvo lugar en el Skatepark, donde jóvenes y público en general disfrutaron de un show musical a cargo de una DJ, en un entorno natural junto al Lago San Roque y acompañado por el atardecer.

De esta manera, CulturArte 2026 continúa consolidándose como una propuesta cultural gratuita que impulsa el uso de los espacios públicos, el encuentro comunitario y el acceso a la cultura para vecinos y turistas.