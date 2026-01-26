Amigos y el Colegio de Abogados colaboraron con el Refugio Brochero

Solidaridad en Carlos Paz
Amigos y el Colegio de Abogados colaboraron con el Refugio BrocheroElectrodomésticos y alimentos no perecederos fueron entregados por un grupo de amigos y el Colegio de Abogados para acompañar el trabajo diario del refugio
Esta semana, el Refugio Nocturno Cura Brochero de Carlos Paz recibió nuevas donaciones solidarias que permitirán mejorar las condiciones de atención y el funcionamiento cotidiano del espacio que asiste a personas en situación de vulnerabilidad.
Un grupo de amigos, representado por Daniela Magnano, Carla Bonancea y Mariela Conde, realizó la donación de electrodomésticos y elementos de cocina, entre ellos una procesadora, una pava eléctrica, un horno eléctrico y utensilios. Se trata de personas vinculadas a la ex Acción Católica, que continúan sosteniendo ese lazo de amistad y compromiso con las necesidades del otro.
Desde el refugio destacaron la constancia del acompañamiento y el valor de estos aportes, que fortalecen el trabajo diario y el servicio que se brinda cada noche.
Además, el Colegio de Abogados concretó una generosa donación de alimentos no perecederos, reafirmando su presencia y colaboración permanente con el Refugio Brochero.
Las donaciones permiten reforzar la tarea solidaria que se desarrolla en el lugar y acompañar a quienes más lo necesitan, a partir del compromiso de vecinos e instituciones de la ciudad.