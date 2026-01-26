Bastián: se realizan las pericias toxicológicas, claves en el caso

Las pericias toxicológicas a los conductores que provocaron el brutal accidente donde resultó herido de gravedad Bastián Jerez se realizarán este mediodía en busca de saber si alguno de los imputados estaba bajo los efectos de drogas o alcohol al momento del siniestro en los médanos de Pinamar.

El estudio se lleva a cabo este lunes cerca de las 12.00 en el Laboratorio Químico de la Policía Científica Dolores con las muestras recolectadas luego del accidente, las cuales fueron sometidas a una cadena de custodia para evitar cualquier filtración o contaminación.

A su vez, se espera que esta semana también continúen las pericias mecánicas a la camioneta Amarok y el UTV que iniciaron la semana pasada.

El estado de salud de Bastián

El último parte médico difundido por el Ministerio de Salud provincial indica que el sábado fue sometido a una sexta operación, la cual estuvo ligada a una fijación cervical y la traqueotomía, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por el momento el pequeño de 8 años continúa estable e internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.