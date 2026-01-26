Buenas noticias en Carlos Paz: la operación de Camilo fue exitosa

Camilo Martínez, el estudiante de 16 años de Villa Carlos Paz que atraviesa un complejo tratamiento por un tumor, salió bien de la cirugía a la que fue sometido en las últimas horas. Así lo confirmó su familia a través de un mensaje difundido este lunes, en el que agradecieron el acompañamiento recibido.

Según informaron, la operación tuvo un resultado muy positivo. Camilo se encuentra despierto, bajo analgésicos, y deberá permanecer 48 horas en observación para descartar cualquier complicación. Posteriormente continuará internado durante algunos días más en terapia intensiva, como parte del proceso de recuperación.

Desde el entorno familiar destacaron el apoyo de la comunidad durante este momento delicado y pidieron seguir acompañando con buenos deseos y oraciones para una pronta recuperación del joven, que desde septiembre de 2025 enfrenta un extenso tratamiento médico.

La familia de Camilo agradeció especialmente las muestras de cariño, la preocupación constante y las colaboraciones recibidas, en el marco de una situación que continúa requiriendo acompañamiento y contención.