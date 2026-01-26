Carlos Paz ofrece una semana llena de eventos culturales, deportivos y recreativos

Desde el 26 de enero al 1 de febrero, turistas y vecinos podrán disfrutar de actividades para todas las edades en distintos espacios de la ciudad.

Villa Carlos Paz presenta un completo calendario de actividades culturales, deportivas y recreativas durante la semana del 26 de enero al 1 de febrero, con propuestas para turistas y vecinos en distintos puntos de la ciudad.

Actividades diarias:

19 a 02 hs: Paseo de los Artesanos, en Alem y Las Heras y Costanera y Puente Centenario.

8 a 21 hs: Parque Estancia La Quinta y Memorial a Ernesto Sábato, en Los Zorzales 241.

Lunes 26 de enero:

9 hs: Senderismo urbano en Base Cerro La Cruz.

18:30 hs: Actividades Aventura VCP para niños y jóvenes en Estadio Arena.

19 hs: Visitas guiadas nocturnas en Base Cerro La Cruz.

Martes 27 de enero:

18:30 hs: Actividades Aventura VCP para adultos en Punto Comunitario Sol y Río.

20:45 hs: Ciclo de cine en tu barrio, Plaza Manitos Felices (infantil).

21 hs: Jornada de Astroturismo en Aula ambiental.

Miércoles 28 de enero:

9 hs: Senderismo urbano en Parque Estancia La Quinta.

18:30 hs: Actividades Aventura VCP para niños y jóvenes, Estadio Arena.

19 hs: Visitas guiadas nocturnas Cerro La Cruz.

19:30 hs: Culturarte 2026: Música Disco, Jardines Municipales, con ensamble del CEM y Orquesta Sinfónica Municipal.

Jueves 29 de enero:

9 hs: Avistaje de aves en Costanera y calle Artigas.

18:30 hs: Actividades Aventura VCP para adultos en Punto Comunitario Sol y Río.

19 hs: Summer Kids, Reloj Cucú. Espectáculo circense.

20:30 hs: Culturarte 2026: “Viaje de clásicos”, Puente Centenario, con quinteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica Municipal.

20:30 hs: Inauguración de la muestra colectiva “Verano arte 2026”, Salón Rizzuto.

Viernes 30 de enero:

9 hs: Jornada de puertas abiertas en Aula ambiental.

9 hs: Senderismo y trekking en Parque Temático, Aventura VCP.

19:30 hs: Paseo Senda Arte y Rayuela literaria, exterior Salón Rizzuto.

19:30 hs: Culturarte 2026: espectáculo de folklore con “Banday Cuarteto”.

Sábado 31 de enero:

9 hs: Senderismo urbano en Balneario El Fantasio.

9 hs: Trekking en Punto Comunitario Sol y Río, Aventura VCP.

19 hs: Summer Kids, Reloj Cucú, espectáculo circense.

19 hs: Culturarte Joven: bandas locales Duo Fruto, Flap y Fran Pucheta, Skatepark.

Domingo 1 de febrero: