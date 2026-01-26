Carlos Paz renueva el 100% de la flota de colectivos y anuncia cambios en frecuencias

Esta tarde, en la costanera de Carlos Paz, se presentaron nuevas unidades del Transporte Público de Pasajeros, en el marco del proceso de renovación total del 100% de la flota. El acto fue encabezado por el intendente Esteban Avilés y contó con la participación de autoridades municipales y provinciales, junto a la empresa prestataria del servicio.

Durante la presentación, el secretario general y de Vinculación Institucional, Juan Lucero, brindó detalles sobre el alcance de la incorporación y los próximos pasos del sistema de transporte urbano. “Hoy está en comienzo la renovación total del cien por ciento de los vehículos por colectivos cero kilómetro, que sin duda van a poder hacer los trayectos con mucha más eficiencia y más seguridad”, señaló.

Lucero explicó que las nuevas unidades cuentan con GPS, cámaras internas y rampas para personas con discapacidad, lo que permitirá mejorar el control del servicio y garantizar condiciones de accesibilidad. “Esperamos estar a la altura de las necesidades de los pasajeros, con vehículos cero kilómetro y de una manera mucho más eficiente, tanto en frecuencia como en calidad”, remarcó.

Además, anticipó que en los próximos días se anunciarán modificaciones en la dinámica del servicio. “Vamos a informar cambios en la frecuencia para fortalecer los recorridos y las líneas que hoy necesitan más refuerzos, y avanzar en una reestructuración general”, indicó.

El funcionario destacó también el rol estratégico del transporte público en una ciudad turística como Carlos Paz. “Invitamos siempre a que utilicen el transporte público de pasajeros. Disminuye la cantidad de vehículos en la zona céntrica, baja la accidentología, colabora con el cuidado del medio ambiente y permite un uso responsable de los recursos”, expresó.

En ese sentido, agregó que “somos una ciudad que vive del turismo y en algunas épocas la cantidad de vehículos nos sobrepasa. El transporte público es una herramienta clave para descongestionar las vías principales”.

Respecto a la flota, Lucero precisó que son 14 los vehículos nuevos que se incorporan en esta etapa. “Diez unidades ya habían sido renovadas en 2022 y hoy vuelven a reemplazarse por móviles nuevos. Todos cuentan con rampas y condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad”, concluyó.