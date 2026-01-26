Cinco mercados para recorrer Córdoba desde sus barrios

Los mercados municipales de Córdoba Capital son mucho más que lugares de compra diaria. Funcionan como verdaderos puntos de encuentro, activan el comercio de cercanía y le dan vida a los barrios a través de sabores, tradiciones y recorridos que invitan a conocer la ciudad desde adentro.

El Mercado Norte es uno de los más emblemáticos de la ciudad. Ubicado en la esquina de Oncativo y Rivadavia, en pleno barrio Centro, concentra puestos de alimentos frescos, productos regionales, gastronomía y comercios tradicionales. Su localización estratégica genera un flujo constante de vecinos, trabajadores y visitantes, dinamizando los corredores comerciales del área central.

El Mercado Sud cumple un rol clave en la vida cotidiana del sector sur del centro. Se encuentra en Arturo Illia 155, barrio Centro, y articula compras diarias, identidad barrial y comercios de proximidad, fortaleciendo el entramado comercial de la zona y acompañando el movimiento constante del sector.

En el oeste de la ciudad, el Mercado de Alberdi se consolidó como un clásico del barrio y punto de encuentro para vecinos y vecinas. Está ubicado en barrio Alberdi, y reúne comercios de alimentos, productos frescos y emprendimientos locales, impulsando el consumo de cercanía y generando circulación permanente en su entorno inmediato.

El Mercado de Abasto, históricamente vinculado a la distribución de alimentos, continúa siendo un nodo central para la actividad mayorista y minorista. Se localiza sobre avenida de la Semillería, en la ciudad de Córdoba, y articula producción, comercio y abastecimiento, con impacto directo en múltiples rubros de la economía urbana.

Más al norte, el Mercado de las Rosas ofrece una experiencia distinta. Está ubicado en barrio Cerro de las Rosas, una de las zonas comerciales más activas de la ciudad. Combina propuestas gastronómicas, productos gourmet y comercios de cercanía, en un espacio pensado para recorrer, comprar y disfrutar.

Recorrer los mercados de Córdoba es una manera distinta de conocer la ciudad desde sus barrios. Cada visita fortalece el comercio local, activa la economía cotidiana y permite descubrir una Córdoba viva, cercana y en constante movimiento.