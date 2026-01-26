Continúa el ciclo gratuito de verano “CulturArte 2026”

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes, continúa durante la temporada de verano 2026 con el ciclo gratuito “CulturArte”, que ofrece a vecinos y turistas una variada propuesta cultural en diferentes espacios de la ciudad.

Con entrada libre y gratuita, el ciclo propone actividades musicales, espectáculos circenses, muestras de arte y presentaciones de artistas locales en los lugares más destacados de la ciudad. Los eventos se realizan a las 19, 19:30 y 20:30 horas, según la programación de cada día.

Programación de la semana:

Miércoles 28 de enero

19:30 hs. | Jardines municipales: Música disco a cargo del Ensamble del CEM y la Orquesta de la ciudad.

Jueves 29 de enero

19 hs. | Reloj Cucú: Summer Kids, un espectáculo circense para toda la familia.

20:30 hs. | Puente Centenario: “Viaje de clásicos”, presentación del Quinteto de Cuerdas de la Orquesta.

20:30 hs. | Salón Rizzuto: Inauguración de la muestra colectiva de arte “Verano arte 2026”.

Viernes 30 de enero

19:30 hs. | Exterior Salón Rizzuto: Paseo Senda Arte y Rayuela Literaria.

19:30 hs. | Exterior Salón Rizzuto: Folklore y espectáculo de Banday Cuarteto.

Sábado 31 de enero

19 hs. | Reloj Cucú: Summer Kids, nuevo espectáculo circense dentro del ciclo CulturArte 2026.

19 hs. | Skatepark: CulturArte Joven, con las presentaciones de Duo Fruto, Fran Pucheta y Flap.

Domingo 1 de febrero

20:30 hs. | Puente Centenario: “Ritmos de la ciudad”, con Argentango, el Departamento de Arte en Movimiento y Lady Salsa.

Durante toda la temporada de verano, CulturArte 2026 se consolida como una propuesta para disfrutar de la música, el arte y el entretenimiento al aire libre, fomentando la participación de toda la comunidad en eventos culturales de calidad y con acceso gratuito.