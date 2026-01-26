Cronograma de pagos: Quienes cobran este lunes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 26 de enero. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: quiénes cobran este lunes 26 de enero de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 2 y 3, recibirán su pago correspondiente.

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 9, podrán disponer del monto asignado.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 4 y 5.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Enero - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 9 de enero hasta el 12 de febrero de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.