¿Cuánto llovió en las sierras esta mañana?

Durante la mañana de este lunes, lluvias de variada intensidad se registraron en distintos sectores serranos de Punilla, según el informe emitido por la Dirección Bomberos a través del DUAR Punilla, con datos relevados hasta las 9.13 y correspondientes a la última hora.

En la cuenca del río San Antonio, los mayores registros se dieron en Los Gigantes y Puesto Garay, con 17 milímetros, mientras que en Carlos Paz se midieron 15 milímetros. El Cajón acumuló 10 milímetros, Malambo 4 y La Posta apenas 2. El promedio general marcó 12,5 milímetros en la cuenca alta, 11,25 en la media y 8 milímetros en la cuenca baja, con 7 milímetros en la zona del perilago San Roque.

En cuanto a la cuenca del río Cosquín, las lluvias fueron más débiles. Carnerillo registró 8 milímetros, Villa Caeiro 5 y La Hoyada 2, mientras que en San José, Olaen y La Juntura no se reportaron precipitaciones. El promedio general de la cuenca fue de 4,9 milímetros.

Por su parte, en la cuenca del río Las Mojarras, en el sector de Los Chorrillos se midieron 6 milímetros, con un promedio general de 7,2 milímetros.

Los registros muestran un comportamiento irregular de las lluvias en las sierras, con mayor impacto en la cuenca del San Antonio y valores más bajos hacia el norte del valle de Punilla.