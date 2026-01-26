El Municipio sigue con el plan de mantenimiento y bacheo de calles en el Sur

La Municipalidad de Villa Carlos Paz continúa con el Plan de Mantenimiento de calles a través del área de Servicios Públicos, ejecutando reparaciones y acondicionamiento de calles de tierra y pavimentadas en el Distrito Sur de la ciudad.

Este lunes, los trabajos se centraron en los barrios Playas de Oro y Sol y Río, donde se realizaron perfilado, nivelado y mejoramiento de la calzada, con el objetivo de optimizar la transitabilidad, especialmente después de las lluvias que afectan el estado de las calles de tierra.

Por otra parte, el equipo de bacheo trabajó en barrio Las Rosas (Centro de Inquilinos), realizando tareas de bacheo en frío. Estas acciones forman parte de un cronograma permanente que el Municipio implementa en distintos sectores, atendiendo las necesidades de cada barrio y dando respuesta a los requerimientos de la comunidad.

Desde el Gobierno de la Ciudad se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución por las zonas intervenidas y colaborar retirando los vehículos durante el desarrollo de las tareas.