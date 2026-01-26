El registro de las lluvias caídas en el Valle de Traslasierra

Durante las últimas horas, las lluvias fueron importantes en el Valle de Traslasierra y dejaron buenos milímetros en las nacientes de los ríos y arroyos serranos.

El Diario pudo acceder al relevamiento sobre las precipitaciones caídas en la región.

En La Ensenada, cayeron 18 mm; mientras que se registraron 32 mm en Giulio Césare; 22 mm en Las Mesillas; 30 mm en la Naciente del río Mina Clavero; 10 mm en Los Sauces; 18 mm en Río Hondo; 11 mm en Mina Clavero; 20 mm en La Pirguita; 22 mm en Cerro Mogote; 14 mm en Los Sanjuaninos y 10 mm en Villa Cura Brochero.

En tanto, se registraron 20 mm en Nono; 25 mm en Villa Sarmiento; 18 mm en San Pedro y 14 mm en San Vicente.