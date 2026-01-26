El registro de las lluvias caídas en el Valle de Traslasierra

Sierras de Córdoba
El registro de las lluvias caídas en el Valle de TraslasierraSe espera que las precipitaciones se mantengan al menos hasta el día de mañana.
Durante las últimas horas, las lluvias fueron importantes en el Valle de Traslasierra y dejaron buenos milímetros en las nacientes de los ríos y arroyos serranos.
El Diario pudo acceder al relevamiento sobre las precipitaciones caídas en la región.
En La Ensenada, cayeron 18 mm; mientras que se registraron 32 mm en Giulio Césare; 22 mm en Las Mesillas; 30 mm en la Naciente del río Mina Clavero; 10 mm en Los Sauces; 18 mm en Río Hondo; 11 mm en Mina Clavero; 20 mm en La Pirguita; 22 mm en Cerro Mogote; 14 mm en Los Sanjuaninos y 10 mm en Villa Cura Brochero.
En tanto, se registraron 20 mm en Nono; 25 mm en Villa Sarmiento; 18 mm en San Pedro y 14 mm en San Vicente.