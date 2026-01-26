Estancia Vieja invita a un trekking al atardecer con cierre de yoga

La Comuna de Estancia Vieja invita a vecinos y visitantes a participar de una propuesta al aire libre que combina actividad física, naturaleza y bienestar: un trekking guiado al atardecer que se realizará el viernes 30 de enero, de 18 a 20 horas.

El punto de encuentro será el Monumento al Poema Bamba, desde donde partirá la caminata, pensada para conectar con el entorno natural, el movimiento consciente y la tranquilidad que ofrece el atardecer serrano. La actividad estará guiada por Ezequiel y finalizará con una clase de yoga, ideal para relajar el cuerpo y cerrar la experiencia en armonía.

La propuesta incluye abono de seguro médico y cuenta con cupos limitados, con un máximo de 15 personas, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación. La actividad estará sujeta a condiciones climáticas.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario online o realizar consultas al 3541 581485.