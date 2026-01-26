Este viernes se realiza una nueva jornada de Ecocanje en la Plaza del Avión

Este viernes 30 de enero se llevará a cabo una nueva jornada de Ecocanje en la ciudad de Villa Carlos Paz, una propuesta que busca fomentar la separación de residuos y el cuidado del ambiente, incluso durante la temporada de verano.

La actividad se desarrollará en la Plaza del CAS, conocida como Plaza del Avión, en el horario de 10 a 12 horas, y está abierta a toda la comunidad. Como todos los meses, los vecinos podrán acercarse con materiales reciclables y recibir a cambio semillas, plantines o bolsas de tela reutilizables.

Durante la jornada se recibirán ecobotellas, aceite vegetal usado, tapitas de plástico y pilas en desuso, residuos que, una vez recolectados, serán destinados a un tratamiento adecuado para evitar su impacto negativo en el ambiente.