Familia Activa: más de 700 niños participan de las Escuelas de Verano

Más de 700 niños y niñas participan de las Escuelas de Verano que se desarrollan en el Polideportivo Distrito Sur (barrio Sol y Río) y Polideportivo Distrito Oeste (barrio Colinas) de la ciudad de Villa Carlos Paz, dentro del marco del Programa Familia Activa.

Durante el fin de semana, los niños y niñas del Polideportivo Distrito Sur disfrutaron de su habitual campamento, una actividad que combina juegos recreativos, aprendizaje y experiencias en la naturaleza, fomentando además valores como la convivencia y el compañerismo.