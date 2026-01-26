La mesa política se reúne y debate el temario de extraordinarias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó a la planta completa del reducido equipo legislativo este lunes para una nueva reunión de los intercambios que se dan de manera semanal en Casa Rosada.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la idea de este lunes es terminar de definir el temario para las sesiones extraordinarias que iniciarán el 2 de febrero hasta el final del mes.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ausente en las últimas ediciones, confirmó la presencia para la reunión que inició a las 9 y que cuenta con la asistencia de todos los miembros.

El horario debió ajustarse debido a los compromisos de cada actor dado que esta tarde, el presidente Javier Milei emprenderá una nueva visita a la ciudad costera de Mar del Plata para participar de la Derecha Fest y protagonizar una nueva recorrida en el amrco del Tour de la Gratitud.

Los temas en debate giran en torno al tratamiento del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que fue resistido por el Parlamento Europeo, y en las filas libertarias discuten si avanzar con los planes previstos o posponer su debate legislativo.

La reforma del Código Penal también se somete a revisión. Con su redacción casi lista, y las promesas de concluirla durante la primera quincena de febrero, el Poder Ejecutivo analiza si tratarla durante el año legislativo o en las extraordinarias que iniciarán el próximo lunes.

Esta mañana, el primero en llegar a Casa Rosada fue Manuel Adorni, que lo hizo minutos antes de las 8. Fue secundado por el ministro del Interior, Diego Santilli, que llegó 8.45.

También desembarcaron en continuado el asesor presidencial, Santiago Caputo, y a posterior el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

El último en atravesar el Salón de los Bustos fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien asiste en casos particulares a la ronda. Completa la nómina de presentes el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt. __IP__

Lo cierto es que pese a haber formalizado los temas que debatirán durante el mes de febrero, la lista parece haberse sometido a debate en las últimas horas y podría sufrir modificaciones.