La semana arrancó con lluvias: el clima en el Valle de Punilla

Tras un fin de semana con temperaturas agobiantes, la lluvia volvió a las sierras de Córdoba y se vive una jornada gris en el Valle de Punilla. El pronóstico anticipa que la inestabilidad se mantendría hasta el próximo miércoles 28 de enero.

Las precipitaciones trajeron cierto alivio luego que el termómetro rondara los 40 grados durante el domingo pasado.

El Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba había advertido que las condiciones anticipan tormentas en distintos puntos de la geografía cordobesa y se espera abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo y actividad eléctrica.

Toda la región se encuentra en Alerta Amarilla y para este lunes 26 de enero, se anuncia una máxima que se ubicaría en torno a los 28 grados. No obstante, el verdadero alivio recién llegaría de cara al próximo fin de semana.