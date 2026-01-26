Presentan el Festival Internacional de Kickboxing y MMA “Bestia Fighting Championship”

Con la presencia de autoridades municipales y organizadores, se presentó días atrás en el Palacio Municipal la competencia internacional de Kickboxing y MMA denominada “Bestia Fighting Championship”.

El sábado 21 de febrero, las instalaciones de Keops Disco recibirán durante toda la jornada cientos de peleas distribuidas en tres zonas de combate simultáneas, prometiendo acción continua, adrenalina y un alto nivel técnico.

Durante el día se desarrollarán combates en distintas categorías y disciplinas, incluyendo MMA, Kickboxing, K1, Kicklight, Grappling, así como exhibiciones de Muay Thai y Jiu Jitsu Combat.

De 14 a 20 hs. competirán los atletas amateurs y semi profesionales, mientras que a partir de las 21 hs. comenzará la esperada gala profesional, con la disputa de títulos nacionales e internacionales entre representantes de Argentina y Uruguay.