Provincia destacó la renovación total del transporte urbano de la ciudad

Esta tarde, durante la presentación de las nuevas unidades del Transporte Público de Pasajeros en la costanera de Carlos Paz, autoridades municipales y provinciales coincidieron en destacar la renovación total del 100% de la flota y el modelo de gestión del sistema urbano de la ciudad.

En ese marco, el secretario de Transporte de la Provincia, Cristian Sansalone, valoró los avances alcanzados por Carlos Paz en materia de movilidad y el trabajo conjunto entre el municipio, la empresa prestataria y el Gobierno provincial. “Estamos muy contentos desde la Secretaría de Transporte con los progresos que van teniendo las ciudades en transporte urbano. La Provincia siempre acompaña las inversiones de las empresas”, señaló.

Sansalone explicó que uno de los factores centrales para sostener el sistema es el financiamiento provincial de los boletos sociales, entre ellos el boleto educativo y el boleto para trabajadores. “Es importante que la gente sepa que la inversión que hace la Provincia en el sostenimiento de la demanda genera previsibilidad para las empresas y las impulsa a invertir. Hoy, cerca del 40% de la recaudación que tienen las empresas proviene de los boletos sociales que financia la Provincia”, detalló.

En ese sentido, remarcó la presencia activa del Gobierno provincial en un contexto nacional complejo. “Independientemente de que a nivel nacional se hayan cortado los aportes que recibían las empresas de transporte, el Gobierno de Córdoba sigue sosteniendo la demanda y acompaña todos los meses”, afirmó.

El funcionario también destacó la política local de transporte. “Acompañamos a este municipio, que viene teniendo una política de transporte muy prolija. Le hacemos un seguimiento permanente y los valores, los kilómetros recorridos y los trayectos muestran una ecuación estable”, sostuvo. Además, subrayó que “presentar el 100% de la flota renovada con coches cero kilómetro es un ejemplo para la provincia”.

Por último, Sansalone valoró la cobertura territorial del servicio en Carlos Paz. “Es una ciudad que tiene conectividad prácticamente en todos los sectores. Eso habla de un sistema que funciona y que justifica seguir invirtiendo”, concluyó.

La incorporación de las nuevas unidades, que cuentan con GPS, cámaras internas y rampas de accesibilidad, forma parte de un proceso integral de modernización del transporte urbano, acompañado por anuncios de próximas mejoras en frecuencias y recorridos para fortalecer el servicio en los sectores de mayor demanda.