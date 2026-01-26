¿Qué dijo la Provincia sobre la polémica por la compra de drones?

Los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia de Córdoba, Miguel Siciliano encabezaron una conferencia de prensa donde cuestionaron la decisión del Tribunal de Cuentas de bloquear una licitación millonaria para la compra de quince drones.

Hubo fuertes cruces y el propio Luis Juez le dedicó un posteo al gobernador Martín Llaryora. «No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida. Nada tiene que ver con la seguridad de los cordobeses; es uno de los tantos hechos de corrupción a los que su administración nos tiene acostumbrados. Si tuviéramos una justicia independiente, usted y su ministro tendrían que estar dando explicaciones»; sostuvo el senador nacional.

En el mismo sentido, la presidenta del Tribunal de Cuentas, María Fernanda Leiva, justificó el rechazo del expediente basándose en observaciones técnicas y legales y dijo que las especificaciones de los drones estaban «hechas a medida para una empresa»

«Estamos hablando de una compra de 7 millones de dólares. No es una cuestión política»; destacó Leiva, quien también mencionó la compra de software de reconocimiento facial y de patentes de libre disponibilidad, además de cursos de capacitación «con valores superiores a los del mercado y equipamiento que podría haberse adquirido a menor costo».

La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. El ministro Quinteros dijo que el juecismo «finge control» y «pone en riesgo la seguridad de los cordobeses». «Tenemos que gestionar en 165 mil km² para 4 millones de habitantes. Para nosotros es importante que esto quede claro. Se hizo una licitación pública, con doble sobre y más de 70 pasos administrativos. Creo que el Tribunal debe controlar la legalidad del gasto, no hablar de sobreprecios ni de trámites administrativos mal hechos. Todas las áreas previas aprobaron el expediente porque el proceso ha sido absolutamente transparente»; argumentó.

«Una cosa es controlar y otra es obstruir. Cuando te escondés en la mayoría del Tribunal de Cuentas para frenar una acción de Gobierno, estás jorobando a la gente»; añadió Siciliano.

Es importante destacar que la licitación había tenido un único oferente y estaba pre-adjudicada desde septiembre a la UTE Vantac SAS–Huinoil SA por 6,8 millones de dólares a cambio de la compra de quince drones para crear la división Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados (Svant) de la Policía de Córdoba.