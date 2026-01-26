Se vienen días lluviosos y baja la temperatura en Carlos Paz

Carlos Paz atraviesa este lunes una jornada calurosa, pero el tiempo comenzará a cambiar a partir de esta noche. El pronóstico oficial indica la llegada de tormentas y chaparrones, con un escenario inestable que se extenderá durante los próximos días y traerá un alivio térmico.

Para esta noche, se prevén chaparrones, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 40 y el 70 %. La temperatura descenderá hasta los 22°C, con vientos leves del sector sudoeste.

El martes será el día más inestable del período. Se esperan tormentas fuertes desde la madrugada y durante gran parte de la jornada, con lluvias persistentes y probabilidades que se mantendrán entre el 40 y el 70 %. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 26°C, marcando un descenso significativo respecto a los valores actuales. Los vientos soplarán con intensidad moderada y rotarán entre los sectores sur, norte y oeste.

El miércoles continuará con tiempo variable. El pronóstico indica tormentas aisladas y chaparrones, aunque con menor probabilidad de lluvias, entre el 10 y el 40 %. La temperatura máxima rondará los 29°C, mientras que la mínima se mantendrá cercana a los 17°C, con vientos leves a moderados.

El cambio de escenario marca el inicio de varios días con lluvias intermitentes y temperaturas más moderadas, luego de jornadas de intenso calor en la ciudad.