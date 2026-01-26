Un sismo despertó a vecinos de las sierras esta madrugada

Esta madrugada, un sismo de magnitud 2,5 fue registrado en la provincia de Córdoba y alcanzó a ser percibido por vecinos de distintas localidades, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento ocurrió a las 3:28, con epicentro ubicado a 39 kilómetros al oeste de La Falda, 63 km al sudeste de Serrezuela y 76 km al noreste de Chancaní, a una profundidad de 21 kilómetros.

De acuerdo a la escala de Intensidad Mercalli Modificada, el sismo alcanzó niveles II a III, lo que implica que fue sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios, sin provocar daños.

Las localidades donde se reportó percepción del temblor fueron Villa de Soto, Cruz del Eje, Villa Giardino, Valle Hermoso y Ciénega de Oro.

Desde el organismo nacional indicaron que este tipo de eventos son habituales dentro de la actividad sísmica de baja magnitud registrada en la región y no generaron consecuencias materiales ni personas afectadas.