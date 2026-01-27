Amigos y el Colegio de Abogados colaboraron con el Refugio Brochero

Esta semana, el Refugio Nocturno Cura Brochero de Carlos Paz recibió nuevas donaciones solidarias que permitirán mejorar las condiciones de atención y el funcionamiento cotidiano del espacio que asiste a personas en situación de vulnerabilidad.

Un grupo de amigos, representado por Daniela Magnano, Carla Bonancea y Mariela Conde, realizó la donación de electrodomésticos y elementos de cocina, entre ellos una procesadora, una pava eléctrica, un horno eléctrico y utensilios. Se trata de personas vinculadas a la ex Acción Católica, que continúan sosteniendo ese lazo de amistad y compromiso con las necesidades del otro.

Desde el refugio destacaron la constancia del acompañamiento y el valor de estos aportes, que fortalecen el trabajo diario y el servicio que se brinda cada noche.

Además, el Colegio de Abogados concretó una generosa donación de alimentos no perecederos, reafirmando su presencia y colaboración permanente con el Refugio Brochero.

Las donaciones permiten reforzar la tarea solidaria que se desarrolla en el lugar y acompañar a quienes más lo necesitan, a partir del compromiso de vecinos e instituciones de la ciudad.