Carlos Paz: Siguen las lluvias y abrieron una de las válvulas del San Roque

Una nueva creciente ingresó ayer al río San Antonio, se anuncian lluvias y se dispuso la apertura de una de las válvulas del dique San Roque. El embalse se encuentra a tope a fines del primer mes del año y el pronóstico indica que las precipitaciones continuarán durante este martes 27 de enero, especialmente en la zona de las nacientes de los ríos y arroyos serranos.

De forma preventiva, el gobierno provincial decidió abrir al 50% una de las válvulas del paredón y volvió «la cola de la novia».

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad se informó que continúa vigente el «Alerta Amarilla» por tormentas en diversos sectores del territorio provincial, algunas localmente fuertes. Estos eventos podrían estar asociados a abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo, ráfagas de viento, caída de granizo, y actividad eléctrica, de manera dispar, especialmente en la zona sur, oeste y este.

Se insta a la población a extremar medidas de prevención, evitando realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, la circulación en horarios críticos, y manteniéndose alejados de cauces de ríos y arroyos por eventuales crecidas.