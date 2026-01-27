Cine Familiar volvió a reunir a vecinos y turistas en Valle Hermoso

La Plaza Manuel Belgrano fue escenario de otra exitosa jornada de Cine Familiar en Valle Hermoso. Vecinos y turistas compartieron una propuesta pensada para disfrutar en comunidad, con mantas, reposeras y el ritual del mate acompañando la proyección.

La iniciativa volvió a transformar la plaza en un punto de encuentro, fortaleciendo el vínculo entre quienes viven en la localidad y quienes la visitan durante la temporada, en un ambiente distendido y familiar.