Cine Familiar volvió a reunir a vecinos y turistas en Valle Hermoso

Plaza y comunidad
Cine Familiar volvió a reunir a vecinos y turistas en Valle HermosoUna nueva función al aire libre convocó a familias y visitantes en la Plaza Manuel Belgrano, donde mates, risas y encuentro marcaron la noche y reafirmaron el espacio como parte de la identidad local.
La Plaza Manuel Belgrano fue escenario de otra exitosa jornada de Cine Familiar en Valle Hermoso. Vecinos y turistas compartieron una propuesta pensada para disfrutar en comunidad, con mantas, reposeras y el ritual del mate acompañando la proyección.
La iniciativa volvió a transformar la plaza en un punto de encuentro, fortaleciendo el vínculo entre quienes viven en la localidad y quienes la visitan durante la temporada, en un ambiente distendido y familiar.