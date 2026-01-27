Cómo estará el tiempo en Carlos Paz y el sur de Punilla

Sierras de Córdoba
Cómo estará el tiempo en Carlos Paz y el sur de PunillaSe prevé cierta inestabilidad hacia el próximo fin de semana, en la despedida del primer mes del año.
La última semana de enero se despide con clima inestable, alivio tras jornadas de calor agobiante y un ascenso de las temperaturas que llegaría a partir del miércoles 28. Sin embargo, los especialistas advierten que las tormentas volverían durante el próximo fin de semana y marcarían el inicio del mes de febrero.
Para este martes, se anunció lluvias intensas y una máxima que alcanzaría los 30 grados en las zonas serranas.
Las condiciones inestables se extenderían hasta mañana a la madrugada con mejoramientos temporarios y una temperatura que nuevamente ascendería hasta los 30 grados. En tanto, el calor se intensificaría hacia el jueves 29, se prevé una jornada de cielo despejado y una temperatura que alcanzaría los 32 grados.
Un clima similar se vivirá durante el viernes 30, en la previa del cambio de clima.
Para los días sábado y domingo, se prevé el regreso de las tormentas.