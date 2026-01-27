Cómo estará el tiempo en Carlos Paz y el sur de Punilla

La última semana de enero se despide con clima inestable, alivio tras jornadas de calor agobiante y un ascenso de las temperaturas que llegaría a partir del miércoles 28. Sin embargo, los especialistas advierten que las tormentas volverían durante el próximo fin de semana y marcarían el inicio del mes de febrero.

Para este martes, se anunció lluvias intensas y una máxima que alcanzaría los 30 grados en las zonas serranas.

Las condiciones inestables se extenderían hasta mañana a la madrugada con mejoramientos temporarios y una temperatura que nuevamente ascendería hasta los 30 grados. En tanto, el calor se intensificaría hacia el jueves 29, se prevé una jornada de cielo despejado y una temperatura que alcanzaría los 32 grados.

Un clima similar se vivirá durante el viernes 30, en la previa del cambio de clima.

Para los días sábado y domingo, se prevé el regreso de las tormentas.